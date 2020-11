Johnny Depp ha perso il processo (Di lunedì 2 novembre 2020) Schiaffo a Johnny Depp dalla giustizia britannica. Il giudice Andrew Nicol, dell’Alta Corte di Londra, ha rigettato lunedì la denuncia per diffamazione presentata dalla stella di Hollywood contro il giornale “The Sun”. Nel 2018, il tabloid lo aveva definito un “picchiatore di mogli”, sulla scorta delle accuse formulate dall’ex moglie, l’attrice ed ex modella Amber Heard. La definizione faceva riferimento alle accuse rivoltegli dall’ex moglie, l’attrice ed ex modella Amber Heard. Il verdetto è arrivato a diverse settimane di distanza da una serie di udienze protrattesi per tre mesi sotto l’occhio dei media, fra testimonianze contrapposte, recriminazioni rancorose fra i due ex coniugi (entrambi presenti in aula e protagonisti di lunghe audizioni) e imbarazzanti ammissioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Schiaffo adalla giustizia britannica. Il giudice Andrew Nicol, dell’Alta Corte di Londra, ha rigettato lunedì la denuncia per diffamazione presentata dalla stella di Hollywood contro il giornale “The Sun”. Nel 2018, il tabloid lo aveva definito un “picchiatore di mogli”, sulla scorta delle accuse formulate dall’ex moglie, l’attrice ed ex modella Amber Heard. La definizione faceva riferimento alle accuse rivoltegli dall’ex moglie, l’attrice ed ex modella Amber Heard. Il verdetto è arrivato a diverse settimane di distanza da una serie di udienze protrattesi per tre mesi sotto l’occhio dei media, fra testimonianze contrapposte, recriminazioni rancorose fra i due ex coniugi (entrambi presenti in aula e protagonisti di lunghe audizioni) e imbarazzanti ammissioni ...

MediasetTgcom24 : Giustizia Gb: respinta la denuncia di Johnny Depp verso il 'Sun', definirlo 'picchiatore della ex moglie' non fu di… - WeCinema : #JohnnyDepp nei panni di Gomez Addams???Secondo i rumors, Tim Burton potrebbe essere il produttore e regista di una… - rudyxgirl : RT @IR0NLANG: Johnny Depp ha perso la causa contro il the sun. non so neanche cosa dire, spero davvero che un giorno possa ottenere la gius… - keith_efron : RT @rivesdeseine_: tw // stupro - - - - se non volete credere a johnny depp perché è un uomo, pensate che questo giudice afferma che l’ex a… - thebitchisbackf : RT @IR0NLANG: Johnny Depp ha perso la causa contro il the sun. non so neanche cosa dire, spero davvero che un giorno possa ottenere la gius… -