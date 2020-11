Covid | le palestre e i ristoranti sono più sicuri delle chiese | ecco i ?super diffusori? del virus

(Di domenica 1 novembre 2020) In una pandemia i luoghi nontutti uguali: lo dice la cronaca e lo dicono i Dpcm. Esistono in pratica degli ambienti chepiù pericolosi di altri, i cosiddetti luoghi ?...

AnnalisaChirico : Ma bar e ristoranti dovrebbero chiudere alle 18 perché la sera il virus è più incazzato? Convivere con COVID-19 nn… - petergomezblog : “Chiudere ristoranti, cinema e palestre”: tutto previsto nello ‘Scenario 3’ del piano anti-Covid di 20 giorni fa. E… - MediasetTgcom24 : Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali - AgendaEffe : Terzo suggerimento pratico per la lotta al covid-19: sostituire al Comitato scientifico una commissione mista di ri… - Il_Centro : #Abruzzo #2novembre #lunedi #noallechiusure #dpcm #coronavirus #covid #pandemia #Pescara, in piazza la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid palestre

Il Messaggero

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Consentire la riapertura delle attività produttive in base a protocolli di sicurezza e non in base a codici Ateco, consentendo l’esercizio di tutte le attività commerciali, ...Decreto Ristori, tutti gli aiuti del Governo: bonus per aziende e lavoratori, proroghe versamenti e nuove scadenze fiscali. Cosa cambia.