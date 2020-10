Sean Connery nel ricordo di Daniel Craig | ' Ha definito un' epoca ben oltre James Bond'

(Di sabato 31 ottobre 2020) ... ha riferito in una dichiarazione pervenuta a Usa Today di aver provato "grande tristezza" alla notizia. Sirsarà ricordato comee molto di più. Haun'e uno stile. L'...

VittorioSgarbi : “Sono sempre puntuale. Se ritardo è perché sono morto”. (Sean Connery, “Entrapment”). @stampasgarbi - MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - RaiCultura : È morto Sean Connery. Il leggendario 007, uno degli attori più apprezzati del ventesimo secolo, aveva 90 anni.… - Francesco_Testi : RT @valy_s: È morto Sir Thomas Sean Connery (Nooooooo ????) - Marina155892Mar : R.I.P. Sean Connery. 007 e gli intoccabili, i miei preferiti.???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sean Connery

Cinema in lutto per l’addio a Sean Connery: lo storico James Bond è morto all’età di 90 anni. Da tempo malato di Alzheimer, era stato nominato “Sir” dalla Regina Elisabetta nel 2000 Sir Sean Connery è ...In seguito alla scomparsa di Sean Connery, avvenuta quest’oggi all’età di 90 anni, Sky vuole omaggiare il popolare attore ...