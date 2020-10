Pirlo: “Ronaldo partirà con noi ma non credo che sarà titolare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro lo Spezia di domani pomeriggio. Su Ronaldo: “E’ andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Il ragazzo sta bene e partirà con la squadra. Non credo che parta dall’inizio, per noi è importante averlo già con noi. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo”. Su De Ligt: “De Ligt purtroppo deve aspettare ancora una settimana, l’ortopedico ha chiesto ancora una settimana di stop. Sta andando tutto bene, fin troppo bene, si allena con noi ma servono ancora dei giorni”. Su Bonucci e Chiellini: “Bonucci ci sarà, ieri ha lavorato a parte e oggi con la squadra ma ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico della Juventus, Andrea, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro lo Spezia di domani pomeriggio. Su Ronaldo: “E’ andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Il ragazzo sta bene e partirà con la squadra. Nonche parta dall’inizio, per noi è importante averlo già con noi. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo”. Su De Ligt: “De Ligt purtroppo deve aspettare ancora una settimana, l’ortopedico ha chiesto ancora una settimana di stop. Sta andando tutto bene, fin troppo bene, si allena con noi ma servono ancora dei giorni”. Su Bonucci e Chiellini: “Bonucci ci sarà, ieri ha lavorato a parte e oggi con la squadra ma ci ...

