Andrea e Giulia al bacio in Doc Nelle tue Mani del 5 novembre: un altro episodio singolo su Rai1 (Di venerdì 30 ottobre 2020) La delusione dei fan è palpabile sin da ieri sera, da quando hanno capito che per il bacio di Andrea e Giulia avrebbero dovuto aspettare un’altra settimana per il cambio di programmazione di Doc Nelle tue Mani. La serie con Luca Argentero è una vera e propria gallina dalle uova d’oro per la Rai che ha deciso di spalmare gli ultimi episodi disponibili non solo per trascinare a lungo questi ascolti bomba ma anche per coprire un po’ il prime time orfano di tante prime tv ferme al palo per via dei mesi di lockdown che hanno fermato i lavoro di produzione. E il pubblico? Negli Usa le serie vanno in onda con un singolo episodio a settimana magari è arrivato il momento di abituarsi anche in Italia a fare lo stesso visto che la prima ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) La delusione dei fan è palpabile sin da ieri sera, da quando hanno capito che per ildiavrebbero dovuto aspettare un’altra settimana per il cambio di programmazione di Doctue. La serie con Luca Argentero è una vera e propria gallina dalle uova d’oro per la Rai che ha deciso di spalmare gli ultimi episodi disponibili non solo per trascinare a lungo questi ascolti bomba ma anche per coprire un po’ il prime time orfano di tante prime tv ferme al palo per via dei mesi di lockdown che hanno fermato i lavoro di produzione. E il pubblico? Negli Usa le serie vanno in onda con una settimana magari è arrivato il momento di abituarsi anche in Italia a fare lo stesso visto che la prima ...

