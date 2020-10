LIVE Sinner-Ruud 6-6, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro salva un set point, tie-break (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Sinner, prima vincente centrale di Ruud, ma adesso è l’azzurro ad avere due servizi e la sua dose di vantaggio. 3-1 Sinner, c’è il minibreak con Ruud che scarica un primo violentissimo dritto recuperato dall’azzurro, poi dal centro spedisce appena lungo il secondo. 2-1 Sinner, Ruud si dispera e non ha tutti i torti perché col dritto, prima di metterlo in rete, era riuscito ad allontanare l’azzurro. Due servizi per il norvegese. 1-1 CHE DRITTO DI Sinner! Contropiede micidiale vicino all’incrocio delle righe, Ruud fermo! 0-1 Ruud, che è il primo a servire e trova una prima vincente. Due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2, prima vincente centrale di, ma adesso è l’azzurro ad avere due servizi e la sua dose di vantaggio. 3-1, c’è il miniconche scarica un primo violentissimo dritto recuperato dall’azzurro, poi dal centro spedisce appena lungo il secondo. 2-1si dispera e non ha tutti i torti perché col dritto, prima di metterlo in rete, era riuscito ad allontanare l’azzurro. Due servizi per il norvegese. 1-1 CHE DRITTO DI! Contropiede micidiale vicino all’incrocio delle righe,fermo! 0-1, che è il primo a servire e trova una prima vincente. Due ...

