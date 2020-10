“Piazze Aperte”: Siram Veolia e il Comune di Milano ridisegnano Piazza Sicilia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Siram Veolia, tra i firmatari del patto di collaborazione per il progetto “Piazze Aperte”, annuncia il gemellaggio con Piazza Sicilia. Siram Veolia, il gruppo che sviluppa soluzioni tecnologiche che accelerano la trasformazione green, è impegnato in prima linea nella riqualificazione della Piazza mettendo in campo la sua esperienza e competenza in ambito di sostenibilità ambientale attraverso il progetto educativo “CambiaCI”. I due progetti, che hanno obiettivi complementari, trovano il loro punto di incontro e realizzazione in una Piazza del Comune di Milano. Infatti, il progetto “Piazze Aperte” si basa sull’idea di riqualificare uno spazio pubblico rendendolo un ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020), tra i firmatari del patto di collaborazione per il progetto “Piazze Aperte”, annuncia il gemellaggio con, il gruppo che sviluppa soluzioni tecnologiche che accelerano la trasformazione green, è impegnato in prima linea nella riqualificazione dellamettendo in campo la sua esperienza e competenza in ambito di sostenibilità ambientale attraverso il progetto educativo “CambiaCI”. I due progetti, che hanno obiettivi complementari, trovano il loro punto di incontro e realizzazione in unadeldi. Infatti, il progetto “Piazze Aperte” si basa sull’idea di riqualificare uno spazio pubblico rendendolo un ...

