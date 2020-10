GFVip, bufera su Enock dopo la lite con Guenda. I social chiedono l’espulsione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tensione altissima nella casa del Grande Fratello Vip. Lo strascico lasciato dalla battuta sessista di Mario Balotelli all’indirizzo di Dayane Mello continuano a condizionare la vita degli inquilini più spiati d’Italia. Nella giornata di oggi è scoppiata una forte lite tra Enock, fratello dell’ex attaccante del Brescia, e Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta ha chiesto ad Enock di dissociarsi dalle frasi del fratello per difendere la dignità delle donne. La risposta ha indignato il web: “Ma donna che? Ma chi ca**o sei? Sono stato lucido a dirti solo vaffa**ulo e andare in confessionale, altrimenti…“, è la frase riportata da Leggo. E sui social impazza l’hashtag #FuoriEnock. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tensione altissima nella casa del Grande Fratello Vip. Lo strascico lasciato dalla battuta sessista di Mario Balotelli all’indirizzo di Dayane Mello continuano a condizionare la vita degli inquilini più spiati d’Italia. Nella giornata di oggi è scoppiata una fortetra, fratello dell’ex attaccante del Brescia, eGoria. La figlia di Maria Teresa Ruta ha chiesto addi dissociarsi dalle frasi del fratello per difendere la dignità delle donne. La risposta ha indignato il web: “Ma donna che? Ma chi ca**o sei? Sono stato lucido a dirti solo vaffa**ulo e andare in confessionale, altrimenti…“, è la frase riportata da Leggo. E suiimpazza l’hashtag #Fuori

