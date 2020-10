Nuoto, ISL 2020: terza tappa (prima giornata). Le zampate di Martinenghi e Carraro non evitano l’ultimo posto agli Aqua Centurions (Di sabato 24 ottobre 2020) Le rane italiane dettano legge ma gli Aqua Centurions non decollano nella prima giornata della terza tappa dell’International Swimming League che si è disputata oggi a Budapest e ha visto al via, oltre alla squadra con sede in Italia, anche i LA Current, i Tokyo Frog Kings e i Toronto Titans. Se nelle prime due tappe era arrivata una sola vittoria per la spedizione italiana grazie a Marco Orsi nei 100 misti, oggi sono arrivate ben due vittorie per gli azzurri, entrambe firmate nei 50 rana e con tempi di tutto rispetto. Nicolò Martinenghi si è confermato in grandissima condizione dominando i 50 rana con il crono di 26″06 davanti a McKee, a Silva Franca e ad uno Scozzoli ancora lontano dalla migliore forma che ha chiuso con il tempo di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Le rane italiane dettano legge ma glinon decollano nelladelladell’International Swimming League che si è disputata oggi a Budapest e ha visto al via, oltre alla squadra con sede in Italia, anche i LA Current, i Tokyo Frog Kings e i Toronto Titans. Se nelle prime due tappe era arrivata una sola vittoria per la spedizione italiana grazie a Marco Orsi nei 100 misti, oggi sono arrivate ben due vittorie per gli azzurri, entrambe firmate nei 50 rana e con tempi di tutto rispetto. Nicolòsi è confermato in grandissima condizione dominando i 50 rana con il crono di 26″06 davanti a McKee, a Silva Franca e ad uno Scozzoli ancora lontano dalla migliore forma che ha chiuso con il tempo di ...

fattidinuoto : Oggi debuttano Tokyo Frog Kings (nome più brutto, logo più bello) e Toronto Titans (nome più bello, logo più brutto… - nuotopuntocom : Nuoto•com | ISL Match 3. Tornano in gara gli Aqua Centurions - Nuotomania : DA - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Bolla #Budapest #Coronavirus #Covid19 Nuoto, ISL: Janette Ottesen lascia Budapest per stare co… - zazoomblog : Nuoto ISL: Janette Ottesen lascia Budapest per stare con la figlia - #Nuoto #Janette #Ottesen #lascia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto ISL ISL Match 3. Tornano in gara gli Aqua Centurions Nuoto•com Martinenghi, Carraro e la staffetta Miressi: le gioie azzurre a Budapest

Si sapeva che questo secondo turno degli Aqua Centurions (peraltro senza Federica Pellegrini) sarebbe stato difficile per via di tre squadre avversarie davvero attrezzate e capaci di centrare tempi as ...

Nuoto, Benny Pilato: fra record e scuola, vi racconto la mia «bolla»

Dopo i due record di qualche giorno fa che l’hanno confermata ad altissimi livelli nella storia della rana (e non solo) italiana, Benny Pilato si gode due settimane di pausa. Si gode, si fa per dire, ...

Si sapeva che questo secondo turno degli Aqua Centurions (peraltro senza Federica Pellegrini) sarebbe stato difficile per via di tre squadre avversarie davvero attrezzate e capaci di centrare tempi as ...Dopo i due record di qualche giorno fa che l’hanno confermata ad altissimi livelli nella storia della rana (e non solo) italiana, Benny Pilato si gode due settimane di pausa. Si gode, si fa per dire, ...