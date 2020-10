Dybala si prende la Juve | in coppia con Morata | aspettando Cristiano

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 ottobre 2020) Finalmente Paulo. Già,titolare nella, subito una verifica importante contro l’Hellas per dare continuità di risultati,la Champions e l’incrocio con un Barcellona in chiara difficoltà.dal primo minuto, come voleva lui, come vorrebbe sempre lui, per un pieno di felicità. Incon unsegnalato in gran forma, tre gol nelle due ultime esibizioni, andiamo a vedere gli effetti. Sullo sfondo la questione del contratto in scadenza nel 2022 che presto dovrà essere analizzata e in qualche modo risolta., bloccato dal Covid, ora tocca davvero a. “Deve mettere minuti nelle gambe”, ha detto recentemente Pirlo. Titolare, ...