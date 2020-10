I Am Dead - recensione (Di martedì 20 ottobre 2020) La morte non è la fine. Sì lo sappiamo è banale ma è un'idea così pregna di sfaccettature da diventare affascinante con una naturalezza disarmante. Non è nemmeno una questione religiosa o di credi dogmatici di vario tipo. Certamente si può parlare di paradiso, di vita eterna o perfino di reincarnazione e di interpretazioni più lontane dalle nostre tradizioni ma la verità è che questo concetto è talmente universale da poter mettere d'accordo quasi chiunque. Nonostante tutto non bisogna di certo essere delle superstar per vivere per sempre e per certi versi è davvero facile riuscirci anche dopo una vita come tante, apparentemente anonima. È tutta una questione di legami, di ricordi e a un livello più profondo di amore. Come ogni cosa che può sfoggiare un livello più profondo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) La morte non è la fine. Sì lo sappiamo è banale ma è un'idea così pregna di sfaccettature da diventare affascinante con una naturalezza disarmante. Non è nemmeno una questione religiosa o di credi dogmatici di vario tipo. Certamente si può parlare di paradiso, di vita eterna o perfino di reincarnazione e di interpretazioni più lontane dalle nostre tradizioni ma la verità è che questo concetto è talmente universale da poter mettere d'accordo quasi chiunque. Nonostante tutto non bisogna di certo essere delle superstar per vivere per sempre e per certi versi è davvero facile riuscirci anche dopo una vita come tante, apparentemente anonima. È tutta una questione di legami, di ricordi e a un livello più profondo di amore. Come ogni cosa che può sfoggiare un livello più profondo ...

Eurogamer_it : Amore, ricordi e... morte nella nostra recensione di #IAmDead, l'ennesima perla di Annapurna Interactive. @A_i - GiocareOra : Recensione di I Am Dead - Avventura incredibilmente accattivante - sulsa319 : RT @metallus_it: Il 17 ottobre del 2000 i @nevermoreband pubblicavano l'album 'Dead Heart In A Dead World'. Vi riproponiamo la nostra recen… - il_Conte78 : RT @metallus_it: Il 17 ottobre del 2000 i @nevermoreband pubblicavano l'album 'Dead Heart In A Dead World'. Vi riproponiamo la nostra recen… - Riccardoventi10 : RT @metallus_it: Il 17 ottobre del 2000 i @nevermoreband pubblicavano l'album 'Dead Heart In A Dead World'. Vi riproponiamo la nostra recen… -

Ultime Notizie dalla rete : Dead recensione I Am Dead Recensione: un viaggio delizioso nei panni di un fantasma Everyeye Videogiochi I Am Dead - recensione

Hollow Ponds e Richard Hogg (creatori dei deliziosi Hohokum e Wilmot's Warehouse) lo sanno così bene che la loro ultima creatura, I Am Dead, sembra un tributo proprio a questo valore NON materiale ...

Peninsula non ha nulla del genio di Train to Busan: è un action all'americana

quando il marine realizza come i suoi simili siano più pericolosi dei non morti che lo inseguono le analogie con The Walking Dead si fanno lampanti. Quando il cognato Chul-min viene catturato dagli ex ...

Hollow Ponds e Richard Hogg (creatori dei deliziosi Hohokum e Wilmot's Warehouse) lo sanno così bene che la loro ultima creatura, I Am Dead, sembra un tributo proprio a questo valore NON materiale ...quando il marine realizza come i suoi simili siano più pericolosi dei non morti che lo inseguono le analogie con The Walking Dead si fanno lampanti. Quando il cognato Chul-min viene catturato dagli ex ...