Al via #Eroianonimi | la campagna di sensibilizzazione per far crescere “l’esercito buono” dei donatori di organi

"Il mio supereroe non indossa un mantello, né uno scudo, non viene da un altro pianeta, né ha poteri magici, ma ha salvato la vita di mio padre": è il racconto del giovane protagonista del video di #Eroianonimi, la nuova campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti che prende il via oggi sul web e i principali social network per rendere virale il messaggio altruistico sulla donazione: "Si può essere eroi anche senza superpoteri. Diventa anche tu un eroe anonimo!" La campagna, promossa da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, mette a frutto le conoscenze dell'azienda in questo ambito con l'obiettivo di informare sulle tematiche della donazione e del trapianto di organi e tessuti, e ...

