Milano, l’Ats dice che non riesce più a tracciare i contagi: «State a casa anche senza chiamata» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Chi fa da sé fa per tre. Questo il proverbio che potrebbe riassumere la situazione attuale a Milano, dove non si riesce più a tracciare i contagi. Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats Milano, ha chiaramente chiesto alle autorità di intervenire prendendo decisioni più incisive nel corso di un’intervista a SkyTg24. L’appello è ai cittadini stessi: «Chi ha avuto contatti a rischio stia a casa. Ciascuno dovrà rinunciare a qualcosa». LEGGI anche >>> Il Tar dà ragione a De Luca sulle scuole chiuse in Campania Ats Milano: «Non riusciamo a tracciare i contagi e a mettere noi in ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Chi fa da sé fa per tre. Questo il proverbio che potrebbe riassumere la situazione attuale a, dove non sipiù a. Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats, ha chiaramente chiesto alle autorità di intervenire prendendo decisioni più incisive nel corso di un’intervista a SkyTg24. L’appello è ai cittadini stessi: «Chi ha avuto contatti a rischio stia a. Ciascuno dovrà rinunciare a qualcosa». LEGGI>>> Il Tar dà ragione a De Luca sulle scuole chiuse in Campania Ats: «Non riusciamo ae a mettere noi in ...

Corriere : L’allarme dell’Ats Milano: non riusciamo a tracciare i contagi. E non sappiamo cosa succederà - repubblica : Coronavirus, a Milano l'allarme dell'Ats: 'Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, chi ha sintomi o ha contatti… - Corriere : Preoccupa la Lombardia per l'impennata di ricoveri in ospedale. Secondo l'Ats è una «situazione critica». Vengono r… - BELUSHI69 : #covid #prayerformilano #stateacasa #atsmilano #virus L’allarme dell’Ats Milano: non riusciamo a tracciare i conta… - Bruttilde : Cerco di metterla giù con più calma possibile anche se sto per sentirmi male: come è potuto succedere?… -