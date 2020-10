Monopoli: xylella, da oggi i tagli Abbattimento di 13 ulivi (Di lunedì 19 ottobre 2020) In contrada Campione vengono abbattuti da.oggi 13 ulivi. Contagiati da xylella, si trovano nella piana degli alberi monumentali in territorio di Monopoli. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Monopoli: xylella, da oggi i tagli <small class="subtitle">Abbattimento di 13 ulivi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) In contrada Campione vengono abbattuti da.13. Contagiati da, si trovano nella piana degli alberi monumentali in territorio di. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo, da di 13 proviene da Noi Notizie..

