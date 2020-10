“Lei lo sa o no?”. Conte in ritardo, Fazio sbotta davanti a Gualtieri: “neanche Macron o Merkel”, che imbarazzo (Di domenica 18 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte non ha imparato la lezione dei mesi del lockdown: annunciare la conferenza stampa ad un orario preciso e poi farla slittare in continuazione è poco serio e non fa altro che aumentare la tensione tra gli italiani. Doveva parlare nel pomeriggio, poi alle 18, infine alle 20: neanche, si sono fatte le 20.30 e del presidente del Consiglio non vi è traccia. Pure Fabio Fazio a Che tempo che fa è apparso un po' spazientito davanti ad un imbarazzato ministro Roberto Gualtieri: “Le lo sa quando parla Conte? No? Bene, questo ci fa sentire la politica vicina ai cittadini”, ha ironizzato il conduttore di RaiTre. Il quale ha poi fatto un'altra battuta sul premier ritardatario: “Facciamo prima a sapere quando parla Macron o la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Il premier Giuseppenon ha imparato la lezione dei mesi del lockdown: annunciare la conferenza stampa ad un orario preciso e poi farla slittare in continuazione è poco serio e non fa altro che aumentare la tensione tra gli italiani. Doveva parlare nel pomeriggio, poi alle 18, infine alle 20: neanche, si sono fatte le 20.30 e del presidente del Consiglio non vi è traccia. Pure Fabioa Che tempo che fa è apparso un po' spazientitoad un imbarazzato ministro Roberto: “Le lo sa quando parla? No? Bene, questo ci fa sentire la politica vicina ai cittadini”, ha ironizzato il conduttore di RaiTre. Il quale ha poi fatto un'altra battuta sul premier ritardatario: “Facciamo prima a sapere quando parlao la ...

