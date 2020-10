Gp Aragon | Lowes vince in Moto2 davanti a Bastianini

SkySportMotoGP : ? LOWES FA IL BIS AD ARAGÓN (?? #Moto2) Bez la perde all’ultimo, Bestia nuovo leader! I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? COLPO DI SCENA: OUT MARINI ?? (-17 giri #Moto2) Bez e Lowes si giocano la vetta del Mondiale Il LIVE ?… - sportface2016 : Moto2, #AragonGP 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince #Lowes - HyperElika : RT @corsedimoto: MOTO2 - Gara ad Aragón ricca di colpi di scena: trionfa Sam #Lowes, Enea #Bastianini 2° e nuovo leader Moto2. A podio anch… - dianatamantini : MOTO2 - Gara ad Aragón ricca di colpi di scena: trionfa Sam Lowes, Enea Bastianini 2° e nuovo leader Moto2. A podio… -

Ultime Notizie dalla rete : Aragon Lowes

Sam Lowes vince ad Aragon nel giorno dei rimpianti per Marco Bezzecchi, out a 2 giri dalla fine quando stava conducendo alla grande la gara. Secondo posto un combattivo Enea Bastianini a oltre 4 ...Ad Aragon, nelle Moto2, vince Sam Lowes. Il britannico approfitta della caduta di Marco Bezzecchi, in testa fino a due giri dal traguardo. Seconda piazza per Enea Bastianini, ora davanti a tutti alla ...