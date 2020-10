Moto3 | risultati FP3 GP Aragon 2020 | Andrea Migno precede Alcoba e Antonelli | Foggia costretto alla Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020)batte un colpo importante e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio didella. Sul tracciato del MotorLand, la classe più leggera nonostante l’orario ritardato ha comunque dovuto sfidare le basse temperature di questo weekend, con l’avvio della sessione che vedeva appena 7° per quel che riguarda l’atmosfera e 9° sull’asfalto. Per questo motivo l’azione vera e propria s’è vista solamente nel finale, con tutti i piloti impegnati nel time attack per assicurarsi la top14 in vista delle qualifiche di oggi pomeriggio. Negli ultimi minuti succede di tutto, con decine di giri cancellati per colpa delle bandiere gialle, con una classifica che è stata riscritta ben oltre la fine della ...