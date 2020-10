Contrabbando di sigarette, la GdF arresta un pregiudicato di Pagani (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQualche giorno fa, a Pagani (Sa), i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di tabacchi lavorati esteri di Contrabbando, sequestrando un totale di 119 stecche di sigarette. Il responsabile, già noto alle Forze dell’ordine, è stato sorpreso durante il controllo delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore. Alla vista della pattuglia, aveva inizialmente tentato la fuga, rifugiandosi presso la sua abitazione, ma, onde evitare più gravi conseguenze, ha infine ceduto alla richiesta dei militari di “vuotare il sacco” che portava al seguito. Sono state così rinvenute 18 stecche di sigarette, alle quali si sono poi aggiunte ulteriori 101, rinvenute nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQualche giorno fa, a(Sa), i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di tabacchi lavorati esteri di, sequestrando un totale di 119 stecche di. Il responsabile, già noto alle Forze dell’ordine, è stato sorpreso durante il controllo delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore. Alla vista della pattuglia, aveva inizialmente tentato la fuga, rifugiandosi presso la sua abitazione, ma, onde evitare più gravi conseguenze, ha infine ceduto alla richiesta dei militari di “vuotare il sacco” che portava al seguito. Sono state così rinvenute 18 stecche di, alle quali si sono poi aggiunte ulteriori 101, rinvenute nel ...

