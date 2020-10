Pamela Mastropietro, confermato l’ergastolo a Oseghale. Prima della sentenza aveva detto: “Mi dispiace, ma non l’ho uccisa io” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ergastolo confermato per Innocent Oseghale, pusher nigeriano di 32 anni, imputato per la morte di Pamela Mastropietro. Prima della sentenza l’uomo, accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della 18enne, aveva dichiarato: “Non ho ucciso Pamela”. Tutto avvenne il 30 gennaio 2018 a Macerata. La ragazza, secondo la sua versione dei fatti, avrebbe avuto un malore dopo l’assunzione di eroina, cadendo dal letto dove si era sistemata per rilassarsi per poi progressivamente perdere coscienza e morire. “Ero sotto choc, confuso, ho fatto una cosa terribile – ha detto a proposito dell’ammesso smembramento del corpo poi abbandonato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ergastoloper Innocent, pusher nigeriano di 32 anni, imputato per la morte dil’uomo, accusato dell’omicidio edistruzione del cadavere18enne,dichiarato: “Non ho ucciso”. Tutto avvenne il 30 gennaio 2018 a Macerata. La ragazza, secondo la sua versione dei fatti, avrebbe avuto un malore dopo l’assunzione di eroina, cadendo dal letto dove si era sistemata per rilassarsi per poi progressivamente perdere coscienza e morire. “Ero sotto choc, confuso, ho fatto una cosa terribile – haa proposito dell’ammesso smembramento del corpo poi abbandonato in ...

