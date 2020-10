Coronavirus | l’Europa torna a chiudersi Le nuove restrizioni dal Regno Unito alla Francia

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 ottobre 2020) In visita allo stabilimento di produzione Janssen a Latina ieri, il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che l’Italia ha un «piccolo vantaggio» rispetto ad altri Paesi europei per quanto riguarda l’andamento della pandemia. Non erano ancora usciti gli ultimi dati sul contagio in Italia che hanno riportato circa 8.800 casi positivi in 24 ore, ma il ragionamento rimane comunque valido. Ieri laha raggiunto un nuovo picco di 30 mila casi diin un giorno. In Germania effettivamente è andata meglio rispetto all’Italia: 6.800 casi in un giorno, ma si tratta del numero più alto registrato dall’inizio della pandemia. Anche a marzo il Paese non aveva raggiunto un numero di casi quotidiani così elevato. Per non parlare della Spagna (+13.300) o del ...