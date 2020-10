Romina Power cuore grande: il suo toccante appello va a loro (Di giovedì 15 ottobre 2020) La famosa ed amata artista Romina Power dà prova una volta ancora del suo cuore grande: su Instagram, il messaggio e il pensiero che va a loro Romina Power (fonte foto: Instagram, @ RominasPower)Non smette di stupire e conquistare l’affetto e le attenzioni del suo folto e nutrito pubblico di fan e follower anche su Instagram, la splendida cantautrice Romina Power: arriva un appello sul social network che svela, una volta ancora, il suo enorme cuore. Una carriera incredibile, ricca di soddisfazioni e primati, un talento cristallino e una grande simpatia, queste sono solo alcune delle caratteristiche di ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) La famosa ed amata artistadà prova una volta ancora del suo: su Instagram, il messaggio e il pensiero che va a(fonte foto: Instagram, @)Non smette di stupire e conquistare l’affetto e le attenzioni del suo folto e nutrito pubblico di fan e follower anche su Instagram, la splendida cantautrice: arriva unsul social network che svela, una volta ancora, il suo enorme. Una carriera incredibile, ricca di soddisfazioni e primati, un talento cristallino e unasimpatia, queste sono solo alcune delle caratteristiche di ...

zazoomblog : Massimo Lopez annuncio preoccupante: Romina Power è con lui – VIDEO - #Massimo #Lopez #annuncio - bitchida : Here’s a song for you… Felicità by Al Bano And Romina Power - GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Nostalgia Canaglia - zazoomblog : Massimo Lopez preoccupa i fan: Romina Power incrocia le dita - #Massimo #Lopez #preoccupa #Romina - Micds76 : @Adnkronos Che c'entra Romina Power.. -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power Albano Carrisi e Romina Power, ritorno ufficiale? Il post non lascia alcun dubbio

Albano Carrisi e Romina Power il ritorno di quest'ultima sembra essere ufficiale. Ma in che senso? Il post della cantante non lascia dubbi.

Massimo Lopez, annuncio preoccupante: Romina Power è con lui – VIDEO

Massimo Lopez tramite un video postato sui suoi canali social annuncia di essere affetto da Covid. L’attore e imitatore è febbricitante ma non in gravi condizioni. Ieri sera ha fatto preoccupare i fan ...

Albano Carrisi e Romina Power il ritorno di quest'ultima sembra essere ufficiale. Ma in che senso? Il post della cantante non lascia dubbi.Massimo Lopez tramite un video postato sui suoi canali social annuncia di essere affetto da Covid. L’attore e imitatore è febbricitante ma non in gravi condizioni. Ieri sera ha fatto preoccupare i fan ...