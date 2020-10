Oculus Quest 2 e lo strano caso degli utenti bannati dopo il collegamento all'account Facebook (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come probabilmente saprete, per poter essere utilizzato, Oculus Quest 2 deve essere collegato al vostro account Facebook. Sfortunatamente però, Questo processo si sta già dimostrando un completo disastro, dato che molte persone trovano i loro account Oculus e Facebook bannati dopo aver provato a configurare il visore.La discussione è partita su Reddit, dove a un utente è stato bannato il proprio account Facebook appena creato, completo del vero nome, 10 minuti dopo averlo collegato al proprio account Oculus. Weavster ha inviato il proprio documento d'identità con foto al supporto di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come probabilmente saprete, per poter essere utilizzato,2 deve essere collegato al vostro. Sfortunatamente però,o processo si sta già dimostrando un completo disastro, dato che molte persone trovano i loroaver provato a configurare il visore.La discussione è partita su Reddit, dove a un utente è stato bannato il proprioappena creato, completo del vero nome, 10 minutiaverlo collegato al proprio. Weavster ha inviato il proprio documento d'identità con foto al supporto di ...

