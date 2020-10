Lockdown a Natale | cosa potrebbe chiudere

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Da quando Crisanti ieri ha avanzato l’ipotesi di un possibilela paura nei cittadini è tornata a salire: Conte ieri ha spiegato che dipende tutto dai comportamenti della comunità: «Io non faccio previsioni per, faccio previsioni dellemisure più idonee, adeguate e sostenibili per prevenire un.Peròdipenderàmolto dal comportamento» degli italiani. «Questa è una partita in cui vinciamo tutti, altrimenti perdiamo tutti», ha ammonito, «non potete pensare che ci sia il governo che risolve ilproblema.E’ stata tutta la comunità nazionale che ci ha consentito di affrontare la fase più dura e ne siamo usciti vincitori. E smettiamoladi fare discorsi astratti, discussioni.Bisogna essere concreti, ...