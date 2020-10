Dexter sta tornando

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Michael C. Hall Il pubblico italiano ha salutatoil 29 novembre del 2013 dopo otto stagioni e un bel numero di omicidi, commessi per punire chi, secondo lui, lo meritava. Un personaggio complesso, inquietante, ricco di sfaccettature, che si era congedato con un finale che gli appassionati non avevano apprezzato al 100% e che adesso potrà riscattarsi: la serie Showtime, infatti, tornerà a breve sullo schermo con un sequel. Il network americano ha deciso di dare un’altra occasione alla serie cult con dieci nuovi episodi, che segneranno il ritorno di Michael C. Hall nei panni diMorgan e porteranno ancora la firma di Clyde Phillips. Un ritorno che si valutava da tanto ma al quale mancava l’idea che, stando alle parole del presidente di Showtime Gary Levine, è stata finalmente ...

Alcuni di questi esperimenti sono stati degni di nota, altri sono stati decisamente un completo spreco di tempo. In questo meccanismo è finito anche Dexter. La serie crime con Michael C. Hall, come ...Anzi, ciò che aveva suscitato in loro è stata molta perplessità. Infatti, Gary Levine, il presidente di Showtime, ha così dichiarato in un comunicato: “Dexter è una serie molto speciale, sia per i ...