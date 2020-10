Dacia Spring Electric - La piccola a emissioni zero punta sul prezzo

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In occasione dell'evento virtuale Eways, organizzato dal gruppo Renault, laha presentaro la, il primo modello elettrico di serie del marchio. La crossover deriva dalla Conceptannunciata nel marzo scorso e nasce da subito in tre versioni: quella standard per i clienti privati, quella dedicata al car sharing e la Cargo per la clientela commerciale. La Casa vuole tenere fede alla propria filosofia e ha annunciato che si tratterà della vettura a"più economica disponibile sul mercato", senza però annunciarne ancora i prezzi di listino. Mini crossover urbana. Il look da Suv urbana nasconde dimensioni e costi da city car, ma con l'abitabilità di un modello di segmento superiore e un bagagliaio dalla capacità ...