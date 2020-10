Uber, chiusa l’indagine: società commissariata per caporalato (Di martedì 13 ottobre 2020) Formulata l’accusa di caporalato per Uber ossia sfruttamento dei riders. Decisione presa dal pm di Milano Paolo Storari Uber accusata di caporalato Secondo l’accusa i fattorini venivano sottoposti a condizioni di lavoro usuranti e disumane con retribuzioni basse (tre euro a consegna) e turni massacranti. Gli stessi dipendenti secondo le intercettazioni erano consapevoli del pessimo trattamento. “Davanti ad un esterno non dire mai più ‘abbiamo creato un sistema per disperati’. Anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa”, recitava la manager Gloria Bresciani ad un dipendente. I rider venivano pagati 3 euro a consegna indipendentemente dalle distanze da percorrere o dalle condizioni meteo e fasce orarie. Venivano anche privati delle mance lasciate spontaneamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Formulata l’accusa diperossia sfruttamento dei riders. Decisione presa dal pm di Milano Paolo Storariaccusata diSecondo l’accusa i fattorini venivano sottoposti a condizioni di lavoro usuranti e disumane con retribuzioni basse (tre euro a consegna) e turni massacranti. Gli stessi dipendenti secondo le intercettazioni erano consapevoli del pessimo trattamento. “Davanti ad un esterno non dire mai più ‘abbiamo creato un sistema per disperati’. Anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa”, recitava la manager Gloria Bresciani ad un dipendente. I rider venivano pagati 3 euro a consegna indipendentemente dalle distanze da percorrere o dalle condizioni meteo e fasce orarie. Venivano anche privati delle mance lasciate spontaneamente ...

