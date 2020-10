Le qualità singolari e comuni che ci abitano

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il furore dell’individuazione, il fondamento primo del liberismo, la poetica dell’essere sé stessi, viene implacabilmente smontata, con metodo, dall’ultimo lavoro di Paolo Godani, Tratti. Perché gli individui non esistono (Ponte alle Grazie, pp. 229, euro 18). Lavoro serrato, metafisica dura, che attraversa un poderoso corpus filosofico per smontare la graniticità dellatà, stella polare del contemporaneo che vive il comune al massimo come una cessione di sovranità. È COME SE GODANI continuasse il lavoro cominciato con il suo La vita … Continua L'articolo Le qualitàche ciproviene da il manifesto.