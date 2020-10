Maria De Filippi scoppia in lacrime in diretta: “Questa cosa ci ha devastato” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Domenica In è il programma, come da nome, della domenica di Rai Uno. La conduzione è affidata a Mara Venier che da tanti anni intrattiene i telespettatori con ospiti, interviste e divertimento. Nella scorsa puntata è stata ospite Maria De Filippi che si è raccontata in una toccante intervista. La famosa conduttrice ha ripercorso i momenti della sua vita affettiva a lavorativa e si è commossa insieme a Mara Venier. La signora della Mediaset ha raccontato gli anni del liceo, il trasferimento da Pavia a Roma, l’incontro con il marito Maurizio Costanzo e la sua carriera. Maria De Filippi si commuove in diretta con Mara Venier: “Non è facile…” Sul suo amore con Costanzo la conduttrice di Mediaset ha affermato: “Maurizio ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Domenica In è il programma, come da nome, della domenica di Rai Uno. La conduzione è affidata a Mara Venier che da tanti anni intrattiene i telespettatori con ospiti, interviste e divertimento. Nella scorsa puntata è stata ospiteDeche si è raccontata in una toccante intervista. La famosa conduttrice ha ripercorso i momenti della sua vita affettiva a lavorativa e si è commossa insieme a Mara Venier. La signora della Mediaset ha raccontato gli anni del liceo, il trasferimento da Pavia a Roma, l’incontro con il marito Maurizio Costanzo e la sua carriera.Desi commuove incon Mara Venier: “Non è facile…” Sul suo amore con Costanzo la conduttrice di Mediaset ha affermato: “Maurizio ...

