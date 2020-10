Didattica a distanza nelle superiori, la proposta delle regioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Attenzione, perché non è detto che la proposta non trovi spazio nelle prossime ore. Arriva dalle regioni, in modo particolare dal presidente della conferenza stato-regioni Stefano Bonaccini, la richiesta al governo di prevedere la Didattica a distanza per le scuole superiori, in modo tale da ovviare al sovraffollamento del trasporto pubblico in questa fase delicata per la diffusione del contagio da coronavirus. LEGGI ANCHE > Conte rassicura il Paese: «A ragion veduta, eviterei il lockdown generalizzato» Didattica a distanza, la proposta dei governatori La ratio della proposta è piuttosto chiara: dal momento che gli studenti delle scuole ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Attenzione, perché non è detto che lanon trovi spazioprossime ore. Arriva dalle, in modo particolare dal presidente della conferenza stato-Stefano Bonaccini, la richiesta al governo di prevedere laper le scuole, in modo tale da ovviare al sovraffollamento del trasporto pubblico in questa fase delicata per la diffusione del contagio da coronavirus. LEGGI ANCHE > Conte rassicura il Paese: «A ragion veduta, eviterei il lockdown generalizzato», ladei governatori La ratio dellaè piuttosto chiara: dal momento che gli studentiscuole ...

