Ufficiale: Renate arriva il difensore Silva (Di sabato 10 ottobre 2020) Attraverso una nota Ufficiale, il Renate comunica di aver ingaggiato il difensore Jacopo Silva. Questo il comunicato del club brianzolo: “La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra 2020/2021 il calciatore Jacopo Silva. Nato a Piacenza il 20 agosto 1991, è un difensore centrale di grande esperienza, capace di accumulare oltre 200 presenze in categoria con le maglie di Pro Piacenza, Piacenza (di cui è stato anche capitano dal 2016 al 2019) e Casertana (stagione ’19/20, 25 partite 1 gol). Jacopo, che ha sottoscritto un contratto annuale con scadenza il 30 giugno 2021, da oggi è ufficialmente a disposizione di mister Diana”. L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Attraverso una nota, ilcomunica di aver ingaggiato ilJacopo. Questo il comunicato del club brianzolo: “La società A.C.1947 Srl, in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra 2020/2021 il calciatore Jacopo. Nato a Piacenza il 20 agosto 1991, è uncentrale di grande esperienza, capace di accumulare oltre 200 presenze in categoria con le maglie di Pro Piacenza, Piacenza (di cui è stato anche capitano dal 2016 al 2019) e Casertana (stagione ’19/20, 25 partite 1 gol). Jacopo, che ha sottoscritto un contratto annuale con scadenza il 30 giugno 2021, da oggi è ufficialmente a disposizione di mister Diana”. L'articolo proviene da ...

NewsTuttoC : UFFICIALE - Renate, annuale per il centrale Jacopo Silva - NewsTuttoC : UFFICIALE - Renate-Fermana, ecco lo scambio Grbac-Maistrello - TuttoRegia : UFFICIALE: la #Reggiana rescinde consensualmente il contratto con il trequartista #Serrotti e cede in prestito al… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Renate, Santovito in prestito dalla Reggiana - NewsTuttoC : UFFICIALE - Vibonese, Plescia in prestito dal Renate -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Renate UFFICIALE: Renate, in difesa arriva Silva. Contratto annuale per l'ex Piacenza TUTTO mercato WEB Marcatore - Anghileri Marco - Serie C Girone A - 2020/2021 - I AM CALCIO ITALIA

Serie C Girone C UFFICIALE - Foggia, firma Raggio Garibaldi 09 Ottobre 2020 alle 19:46; Serie D Girone I Triplo colpo Rende: torna Novello09 Ottobre 2020 alle 19:15; Serie D Giron ...

Calcio Serie C, Piacenza nel girone delle piemontesi, lombarde e toscane

La corsa verso la promozione in Serie B è ufficialmente cominciata, con la definizione dei tre gironi ed il sorteggio delle giornate del calendario del ...

Serie C Girone C UFFICIALE - Foggia, firma Raggio Garibaldi 09 Ottobre 2020 alle 19:46; Serie D Girone I Triplo colpo Rende: torna Novello09 Ottobre 2020 alle 19:15; Serie D Giron ...La corsa verso la promozione in Serie B è ufficialmente cominciata, con la definizione dei tre gironi ed il sorteggio delle giornate del calendario del ...