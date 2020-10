No mask e sovranisti oggi in piazza a Roma (Di sabato 10 ottobre 2020) oggi, 10 ottobre, i no mask e i sovranisti scendono in piazza, a Roma, uniti nella lotta contro la “dittatura sanitaria”. Da una parte, in piazza San Giovanni, “la marcia della liberazione”, indetta dal “Comitato liberiamo l’Italia”. Dall’altra, presso la Bocca della Verità, scendono in piazza gli attivisti dell’estrema destra di Forza Nuova. Il collante che tiene unito questi gruppi è la negazione che esista il coronavirus e il rifiuto di indossare le mascherine protettive. Il popolo dei no mask e dei sovranisti Il popolo dei no mask protesta caldamente contro l’obbligo d’indossare mascherine protettive nella lotta contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020), 10 ottobre, i noe iscendono in, a, uniti nella lotta contro la “dittatura sanitaria”. Da una parte, inSan Giovanni, “la marcia della liberazione”, indetta dal “Comitato liberiamo l’Italia”. Dall’altra, presso la Bocca della Verità, scendono ingli attivisti dell’estrema destra di Forza Nuova. Il collante che tiene unito questi gruppi è la negazione che esista il coronavirus e il rifiuto di indossare le mascherine protettive. Il popolo dei noe deiIl popolo dei noprotesta caldamente contro l’obbligo d’indossare mascherine protettive nella lotta contro il ...

pokerexpress2 : Roma, sovranisti e No mask contro la “dittatura sanitaria”. La polizia allontana un manifestante, la piazza insorge… - sandronaxi : RT @ilruttosovrano: Alla 'Marcia della Liberazione' saranno presenti: fascisti, negazionisti, sovranisti, no mask, no 5g, no vax e no euro,… - svartpeppar2 : RT @ilruttosovrano: Alla 'Marcia della Liberazione' saranno presenti: fascisti, negazionisti, sovranisti, no mask, no 5g, no vax e no euro,… - zazoomblog : Sovranisti monetari e “no mask” a piazza San Giovanni. Un manifestante portato via dalla Polizia - #Sovranisti… - serebellardinel : RT @ilruttosovrano: Alla 'Marcia della Liberazione' saranno presenti: fascisti, negazionisti, sovranisti, no mask, no 5g, no vax e no euro,… -