Verissimo, Can Yaman si mette a nudo: 'Sono aperto a tutto' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Can Yaman, il protagonista della seguitissima serie di Canale 5 Daydreamer, è l'ospite più atteso della puntata di Verissimo in onda sabato 10 ottobre alle 16.00 su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin l'attore si racconta in una lunga intervista tra sfera privata e professionale. "Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c'eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C'è l'intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto" racconta Can. Il rapporto con la collega Demet Özdemir A Silvia Toffanin che gli chiede in che rapporti sia con la co-protagonista di Daydreamer Demet ...

