L’improbabile video di Salvini che canta la canzone degli alpini mentre guida

"Un affettuoso saluto a tutti". Con questa frase Matteo Salvini ha pubblicato sui propri social un video in cui è alla guida e si fa riprendere con lo smartphone mentre canta Signore delle cime, un brano popolare del compositore vicentino Giuseppe de Marzi. Oltre un minuto di video in cui il leader della Lega non fa altro che cantare, con qualche incertezza, il brano diventato famosa specialmente tra gli alpini. Si tratta in realtà di una commemorazione funebre in ricordo dell'amico di de Marzi, Bepi Bertagnoli, morto durante un'escursione. Il testo è ricco di riferimenti al "Dio del cielo" definito, appunto, "Signore delle cime".

