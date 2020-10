Inter-Milan, il derby è sempre più a rischio rinvio: cosa prevede il regolamento (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il derby Inter-Milan è sempre più minacciato dalla morsa del coronavirus. Sono due i giocatori positivi tra le fila dei rossoneri, Duarte e Ibrahimovic, ma in casa Diavolo il contagio sembra essersi arrestato. Lo stesso, invece, non si può certo dire dei nerazzurri, che stanno riscontrando positività al Covid-19 giorno dopo giorno. Sono già cinque i giocatori ai box per via del contagio e questo fa pensare che un piccolo focolaio possa essere scoppiato proprio ad Appiano Gentile. Milan Skriniar e Alessandro Bastoni i primi due, poi giovedì ecco Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, per arrivare a venerdì mattina con Ionut Radu. IL regolamento – Ma cosa dice il regolamento? Se una squadra ha a ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilpiù minacciato dalla morsa del coronavirus. Sono due i giocatori positivi tra le fila dei rossoneri, Duarte e Ibrahimovic, ma in casa Diavolo il contagio sembra essersi arrestato. Lo stesso, invece, non si può certo dire dei nerazzurri, che stanno riscontrando positività al Covid-19 giorno dopo giorno. Sono già cinque i giocatori ai box per via del contagio e questo fa pensare che un piccolo focolaio possa essere scoppiato proprio ad Appiano Gentile.Skriniar e Alessandro Bastoni i primi due, poi giovedì ecco Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, per arrivare a venerdì mattina con Ionut Radu. IL– Madice il? Se una squadra ha a ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - Gazzetta_it : #Inter, positivi anche #Nainggolan e Gagliardini. Ibra ha ancora il coronavirus - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - Davide_m9 : Interisti che esultano per il rosso del Milan e milanisti che rispondono con il rosso dell’Inter calcolato dal proc… - Viglianesi_S : #Inter, anche #Radu è risultato positivo al #Coronavirus. Ci penserà la Asl #Napoli Nord 2 a rinviare il Derby con il #Milan. -