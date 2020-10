Tamponi Covid, sistema in crisi: code e attese per i risultati. Il Cts: vanno raddoppiati (Di giovedì 8 ottobre 2020) «I fucili si comprano prima della guerra, non durante», dice Pier Luigi Bartoletti, medico di Torpignattara, Roma Est, e segretario della Fimmg, la federazione dei medici di base della... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020) «I fucili si comprano prima della guerra, non durante», dice Pier Luigi Bartoletti, medico di Torpignattara, Roma Est, e segretario della Fimmg, la federazione dei medici di base della...

NicolaPorro : Alessandro Rico va al nocciolo della questione: se siamo in #emergenza dopo 8?? mesi, non è perché non portiamo le… - sscnapoli : Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone… - sscnapoli : Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19. - sossioc : RT @Pgreco_: “Era dal 16 aprile che non si registravano così tanti positivi”, ha detto il dolce Mentana. Che dolce. Che il 16 aprile i tamp… - PonytaEle : RT @rik_musmeci: @lucabattanta “Era dal 16 aprile che non si registravano così tanti positivi”, ha detto il dolce Mentana. Che il 16 aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Covid Tamponi Covid, sistema in crisi: code e attese per i risultati. Il Cts: vanno raddoppiati Il Messaggero Zaia, favorevole a ridurre periodo quarantena Covid

Il governatore del Veneto chiede infine che i provvedimenti vengano presi “sulla base di una serie di parametri”, allineando i tamponi “per numero di abitanti”. Infine Zaia ha fatto sapere che Il ...

Coronavirus, positivi due giocatori del Monza

Monza, 8 ottobre 2020 - Due calciatori del Monza sono risultati positivi al Covid. "A.C. Monza comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al ...

Il governatore del Veneto chiede infine che i provvedimenti vengano presi “sulla base di una serie di parametri”, allineando i tamponi “per numero di abitanti”. Infine Zaia ha fatto sapere che Il ...Monza, 8 ottobre 2020 - Due calciatori del Monza sono risultati positivi al Covid. "A.C. Monza comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al ...