La Pasta con cavolfiore cremosa è una ricetta veramente buona, leggera e appetitosa. Comoda per ogni stagione, perché se fa caldo basta solo farla raffreddare, ma è veramente buona e appetitosa. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 300 g di Pasta 350 g di cavolfiore (pulito) 1 spicchi d'aglio 1/2 cipolla piccola 5-6 pomodorini (freschi o in scatola) 1 peperoncino piccolo 2 lt di acqua Sale fino q.b. 5-6 cucchiai di olio Evo Per preparare la Pasta con cavolfiore cremosa iniziamo pulendo il cavolfiore, quindi togliete le foglie esterne, tagliate anche il gambo e poi spezzate con le mani. A questo punto mettete il cavolfiore in un contenitore con l'acqua fredda e se volete lasciate in ammollo. Poi scolate e lavate sotto abbondante acqua corrente fredda. Intanto continuate la preparazione della ...

