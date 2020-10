Dopo Android 11 innescati problemi Bluetooth su alcuni Google Pixel (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non capita così di rado che al rilascio di una nuova major-release Android, come nel caso di Android 11, corrisponda l’insorgere di alcune problematiche particolari, che questa volta hanno preso di mira i Google Pixel. Come riportato da ‘smartdroid.de‘, i disturbi in questione sembrano essere relativi alla connettività Bluetooth, che avrebbero preso a manifestarsi proprio Dopo l’aggiornamento di questi dispositivi all’ultima distribuzione del robottino verde. Il malfunzionamento pare, peraltro, riguardare un po’ tutti i Google Pixel, vale a dire sia quello più recenti, come i Google Pixel 4a, che quelli un po’ più datati (Google ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non capita così di rado che al rilascio di una nuova major-release, come nel caso di11, corrisponda l’insorgere di alcune problematiche particolari, che questa volta hanno preso di mira i. Come riportato da ‘smartdroid.de‘, i disturbi in questione sembrano essere relativi alla connettività, che avrebbero preso a manifestarsi propriol’aggiornamento di questi dispositivi all’ultima distribuzione del robottino verde. Il malfunzionamento pare, peraltro, riguardare un po’ tutti i, vale a dire sia quello più recenti, come i4a, che quelli un po’ più datati (...

bamboo_killer : @AlessiaLautone Idem per Android. Se per errore parte la chiamata e subito dopo si riattacca, l'operatore del numer… - boycicca : @LucianoOgnibene @Pagliacci8 Altro metodo c’è ce l’hai. Un app senza le api di Apple e di Google sui moderni telefo… - Misurelli77 : Vi funziona bene Twitter con App Android? A me no, dopo l'ultimo aggiornamento @TwitterSupport - singinmind : @acciodignita Perché ho un Android, e poi devo dire che durante la lezione di filosofia ne ho beccati due dopo non… - ottorinobruni : RT @8mobile: La lunga attesa è terminata, dopo le vostre numerose richieste è finalmente disponibile iTarga per Android. -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Android Dopo Android 11 innescati problemi Bluetooth su alcuni Google Pixel OptiMagazine Genshin Impact è già un successo clamoroso dopo una settimana

Dopo una sola settimana dal lancio, il nuovo free to play Genshin Impact ha saputo ottenere un successo definibile clamoroso.

Come inserire ThisCrush su Instagram

Se avete già sentito parlare dai vostri amici di ThisCrush e volete capire come funziona e come utilizzarlo siete nel posto giusto. Se siete arrivati qui, ...

Dopo una sola settimana dal lancio, il nuovo free to play Genshin Impact ha saputo ottenere un successo definibile clamoroso.Se avete già sentito parlare dai vostri amici di ThisCrush e volete capire come funziona e come utilizzarlo siete nel posto giusto. Se siete arrivati qui, ...