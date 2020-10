“Chiara Ferragni aspetta una femminuccia”: lei smentisce su Instagram (Di giovedì 8 ottobre 2020) Chiara Ferragni aspetta un femminuccia? La moglie di Fedez replica su Instagram e smentisce l’indiscrezione. A lanciare il gossip era stato il settimanale Oggi che aveva svelato il sesso del secondo figlio dei Ferragnez. Una notizia prontamente smentita da Chiara che nelle Stories di Instagram ha chiarito di non aver ancora se il piccolo in arrivo sarà maschio o femmina. “Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi?”, ha scritto la Ferragni. La seconda gravidanza della fashion blogger è arrivata dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni. Chiara e Fedez non avevano mai nascosto il sogno di regalare un fratellino o una sorellina al primogenito Leone e ora il loro desiderio sta per avverarsi. Dopo l’annuncio della gravidanza con un ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 ottobre 2020) Chiaraun femminuccia? La moglie di Fedez replica sul’indiscrezione. A lanciare il gossip era stato il settimanale Oggi che aveva svelato il sesso del secondo figlio dei Ferragnez. Una notizia prontamente smentita da Chiara che nelle Stories diha chiarito di non aver ancora se il piccolo in arrivo sarà maschio o femmina. “Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi?”, ha scritto la. La seconda gravidanza della fashion blogger è arrivata dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni. Chiara e Fedez non avevano mai nascosto il sogno di regalare un fratellino o una sorellina al primogenito Leone e ora il loro desiderio sta per avverarsi. Dopo l’annuncio della gravidanza con un ...

trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - Eatingcoconut : RT @vitadafanboy: Perchè tutti dovrebbero conoscere e seguire le Little Mix; un thread mirato a chiunque, ma in particolar modo a Chiara Fe… - sleepym0on : RT @artbymars: ho un problema se dico che chiara ferragni aspetta una bambina e io già la immagino in età adolescenziale con le compagne di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chiara Ferragni Oggi in TV 9 luglio: film e programmi SoloDonna