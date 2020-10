(Di giovedì 8 ottobre 2020) «Associazione con contrabbando di petrolio è priva di fondamento». Così la, società controllata al 40% dalla Famiglia Moratti, hato alle accuse di aver acquistato greggio a prezzi molto vantaggiosi, frodando il fisco per 130 milioni. «In relazione all’articolo “Il petrolio dell’nelle raffinerie sarde.sotto inchiesta” a firma di Giuliano Foschini, pubblicato … L'articolo, ladi: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Caso #Isis, #Saras respinge le accuse: «Operazioni trasparenti» - ginToni7 : RT @CalcioFinanza: Caso #Isis, #Saras respinge le accuse: «Operazioni trasparenti» - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Caso Isis, la replica di Saras: «Operazioni trasparenti»: «Associazione con contrabbando di p… - CalcioFinanza : Caso #Isis, #Saras respinge le accuse: «Operazioni trasparenti» - polifemo65 : Missioni speciali, servizi segreti e poi..... è bastato l'uso della mascherina, per debellare l' #ISIS... ci avete… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Isis

Formiche.net

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE A WASHINGTON Nel dibattito tra Mike Pence e Kamala Harris non ci sono stati insulti e colpi bassi. E questa è già una notizia, ricordando quello che era successo il 29 set ...Non più mete esotiche ma viaggi che comunque lasciano il segno, Un’altra studentessa a San Giovanni, non sappiano se ancora dell’Isis, «visitato» dal virus negli ultimi giorni. E casi a Civitella, ...