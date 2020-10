Tragedia umanitaria con il conflitto in Nagorno | è sfollata metà popolazione

lbagante : @annanamia @FicarraePicone Le politiche sui migranti sono state tutte sbagliate siamo a 30 minuti dal continente Af… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia umanitaria

Riviera24

Il 5 ottobre una delegazione composta da CSA Ex Canapificio e dal Centro Fernandes di Castel Volturno incontrerà a Palazzo Chigi, sede del Governo, il premier Giuseppe Conte. Il Presidente del (...) ...Tutto ciò non può che definirsi un crimine di guerra, e l'attuale situazione è al limite della catastrofe umanitaria. In più tutto questo ... quanto è in vostro potere per interrompere questa tragedia ...