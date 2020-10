Pasta e fagioli classica

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 6 ottobre 2020) La non ha stagioni, è buona tutto l’anno. Se vi piace anche d’estate potete farla seguendo questa comoda ricetta e magari servirla in tavola tiepida. Vediamo insieme il procedimento IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 300 g di200 g disecchi1 spicchio d’aglio1 peperoncino piccolo1 grattata di pepe nero3-4 cucchiaini di salsa di pomodoroMaggiorana essiccata q.b.Timo essiccato q.b.Sale fino q.b.4-5 cucchiai di olio evo2 lt. d’acquaPer preparare la iniziate mettendo iin ammollo se utilizzate quelli secchi almeno 10 ore, è consigliabile ricordarsi di metterli in acqua la sera prima. Se utilizzate iin scatola potete saltare questo procedimento. Quando saranno passate 10 ore, scolate ie lasciateli ...