Contagi Covid-19: 18 Alunni Positivi a Taranto (Di martedì 6 ottobre 2020) Una scuola di Taranto ha rilevato 18 casi di Positività al Covid-19. Da fonti dell’Asl si apprende che l’istituto superiore coinvolto è Principessa Maria Pia e i Contagiati sono 17 studenti di una classe più un altro alunno di una sezione diversa. Attualmente non risultano Positivi tra docenti e collaboratori scolastici. Leggi su youreduaction (Di martedì 6 ottobre 2020) Una scuola diha rilevato 18 casi dità al-19. Da fonti dell’Asl si apprende che l’istituto superiore coinvolto è Principessa Maria Pia e iati sono 17 studenti di una classe più un altro alunno di una sezione diversa. Attualmente non risultanotra docenti e collaboratori scolastici.

FratellidItalia : Alla Camera sinistra e M5S non riescono a garantire il numero legale nel voto sulla risoluzione sulle misure di con… - LaStampa : Israele in ginocchio per il Covid: quasi 300mila contagi e ospedali nei parcheggi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a #Parigi arriva la stretta su bar e ristoranti. Contagi in rapida salita in tutta Europa #covid… - RadioItaliaIRIB : Iran, Covid: nuovo record contagi, 4.151 in un giorno - GruppoIeC : Covid. Bollettino Regione Calabria del 6 ottobre: +23 rispetto a ieri. 5 i nuovi contagi nel cosentino -… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid Covid, ecco la guida aggiornata dei medici Usa: «Contagi facili tra chi fa sport e in ambienti chiusi, distanza minima 1,8 metri» Il Messaggero Covid19, 61 nuovi casi in provincia di Caserta. Il dato dei guariti non fa lievitare ulteriormente il numero dei contagi

CASERTA – In provincia di Caserta continua a salire inesorabilmente il numero dei contagi da coronavirus. Il dato odierno viene in parte compensato dal numero dei guariti. Di seguito le tabelle: ...

Covid, in quali scuole è scoppiato un focolaio? Scoprilo sulla mappa

Cosa ci racconta questa mappa? Innanzitutto che più alta è l’età degli studenti più alto è il numero dei contagi. Le persone che hanno contratto il Covid in Piemonte sono 77. La maggior parte, 26, ...

CASERTA – In provincia di Caserta continua a salire inesorabilmente il numero dei contagi da coronavirus. Il dato odierno viene in parte compensato dal numero dei guariti. Di seguito le tabelle: ...Cosa ci racconta questa mappa? Innanzitutto che più alta è l’età degli studenti più alto è il numero dei contagi. Le persone che hanno contratto il Covid in Piemonte sono 77. La maggior parte, 26, ...