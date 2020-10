Roma, salta l’arrivo di El Shaarawy. Fatta per due cessioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) El Shaarawy non si trasferirà alla Roma: mancano i tempi tecnici. Fatta per le cessioni di Kluivert e Perotti Stephan El Shaarawy non vestirà la maglia della Roma nel corso di questa stagione a causa dei tempi tecnici ristretti per completare il trasferimento. Come riportato da Sky Sport, la società giallorossa ha comunque definito la cessione di Justin Kluivert al Lipsia e Diego Perotti al Fenerbahce. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elnon si trasferirà alla: mancano i tempi tecnici.per ledi Kluivert e Perotti Stephan Elnon vestirà la maglia dellanel corso di questa stagione a causa dei tempi tecnici ristretti per completare il trasferimento. Come riportato da Sky Sport, la società giallorossa ha comunque definito la cessione di Justin Kluivert al Lipsia e Diego Perotti al Fenerbahce. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infoitsport : LIVE! El Shaarawy-Roma, salta tutto: il Faraone disposto a ridursi l'ingaggio ma i tempi stretti bruciano l'affare - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: Fatta per #Perotti al #Fenerbache, salta #ElShaarawy alla #Roma ?? (@DiMarzio) - AffariDiCalcio : Fatta per #Perotti al #Fenerbache, salta #ElShaarawy alla #Roma ?? (@DiMarzio) - teladoiotokyo : Mercato Roma ? Salta il trasferimento di El Shaarawy: Sembrava un?operazione destinata ad andare in porto...… - Tapi_nderculo : Stephan s’è tagliato lo stipendio pur di tornare, è da gennaio che gira la voce del suo voler tornare alla Roma ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma salta LIVE! El Shaarawy-Roma, salta tutto: il Faraone disposto a ridursi l'ingaggio ma i tempi stretti bruciano l'affare Giallorossi.net Roma, salta l’arrivo di El Shaarawy. Fatta per due cessioni

Stephan El Shaarawy non vestirà la maglia della Roma nel corso di questa stagione a causa dei tempi tecnici ristretti per completare il trasferimento. Come riportato da Sky Sport, la società ...

Roma, ecco il credo di Fonseca: attacco efficiente e gioventù vanno di pari passo

Nel mondo del calcio la parola equilibrio è una di quelle che risuona più di frequente nella testa di tutti gli appassionati. Semplicemente per via del fatto che gli allenatori ne parlano di continuo ...

Stephan El Shaarawy non vestirà la maglia della Roma nel corso di questa stagione a causa dei tempi tecnici ristretti per completare il trasferimento. Come riportato da Sky Sport, la società ...Nel mondo del calcio la parola equilibrio è una di quelle che risuona più di frequente nella testa di tutti gli appassionati. Semplicemente per via del fatto che gli allenatori ne parlano di continuo ...