Dl Agosto pronto per l’Aula | gli emendamenti approvati da ampliamento Superbonus | ad aiuti a vittime discriminazione omotransofobia

Il decreto Agosto è pronto per l'Aula del Senato dove arriverà lunedi, dopo il via libera della commissione Bilancio di Palazzo Madama con mandato al relatore arrivato sabato all'alba. L'intenzione della maggioranza è di approvarlo in giornata, con la fiducia. Il testo passerà poi alla Camera. Tra gli emendamenti approvati accanto alle attese proroghe di esenzioni fiscali, ci sono tra il resto tre modifiche al Superbonus 110%; nuovi stanziamenti per la sicurezza sismica o per i recenti danni del maltempo in Veneto; il finanziamento dei centri antidiscriminazione e delle case rifugio per le vittime di omotransfobia; il diritto alla continuità didattica per gli alunni che necessitano di un insegnante di sostegno

