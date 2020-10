‘Uomini e Donne’, le parole a caldo di Jessica Antonini e Davide Lorusso dopo la scelta! (Video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) È stata una scelta completamente inaspettata quella di Jessica Antonini a Uomini e Donne: la tronista 29enne ha infatti scelto, con la voce vibrante di emozione e commossa Davide Lorusso, il corteggiatore che sin dalla prima puntata aveva attirato la sua attenzione e suscitato il suo interesse in modo palese e innegabile. Nessuna cascata di petali per la coppia che ha dovuto indossare le mascherine fino alla fine, non potendo scambiarsi, per il dispiacere del pubblico, alcun bacio romantico, come di consueto accade nei lieti epiloghi del dating show. Nel post puntata, però, finalmente insieme Davide e Jessica si sono lasciati andare alle prime dichiarazioni, intervistati dai microfoni di WittyTv, e l’ormai ex tronista ha spiegato quanto la sua decisione di scegliere ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 ottobre 2020) È stata una scelta completamente inaspettata quella dia Uomini e Donne: la tronista 29enne ha infatti scelto, con la voce vibrante di emozione e commossa, il corteggiatore che sin dalla prima puntata aveva attirato la sua attenzione e suscitato il suo interesse in modo palese e innegabile. Nessuna cascata di petali per la coppia che ha dovuto indossare le mascherine fino alla fine, non potendo scambiarsi, per il dispiacere del pubblico, alcun bacio romantico, come di consueto accade nei lieti epiloghi del dating show. Nel post puntata, però, finalmente insiemesi sono lasciati andare alle prime dichiarazioni, intervistati dai microfoni di WittyTv, e l’ormai ex tronista ha spiegato quanto la sua decisione di scegliere ...

