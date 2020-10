Fiumicino: 5 positivi alla scuola di Via Varsavia, quattro classi in quarantena preventiva (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fiumicino, casi di Covid-19 alla scuola di Via Varsavia. «Durante lo screening fatto ieri alla scuola di via Varsavia sono stati esaminati 389 tamponi, mentre altri 29, sempre legati alla scuola, sono stati fatti al drive-in in aeroporto». Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. «Purtroppo sono emersi cinque casi di persone positive: 3 bambini e 2 insegnanti – sottolinea il sindaco – Questo ha reso necessario mettere quattro classi in quarantena cautelativa». Coronavirus Fiumcino, Montino: «Bene ordinanza sulle mascherine di Zingaretti» «L’evidente aumento dei casi di contagio in tutta la Regione ha portato il presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020), casi di Covid-19di Via. «Durante lo screening fatto ieridi viasono stati esaminati 389 tamponi, mentre altri 29, sempre legati, sono stati fatti al drive-in in aeroporto». Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. «Purtroppo sono emersi cinque casi di persone positive: 3 bambini e 2 insegnanti – sottolinea il sindaco – Questo ha reso necessario mettereincautelativa». Coronavirus Fiumcino, Montino: «Bene ordinanza sulle mascherine di Zingaretti» «L’evidente aumento dei casi di contagio in tutta la Regione ha portato il presidente ...

