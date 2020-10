Lo schiaffo del Papa e l'ombra del Dragone (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gian Micalessin La lingua batte dove il dente duole. Dietro l'irritazione vaticana c'è la consapevolezza di quanta ragione abbia il segretario di Stato Mike Pompeo La lingua batte dove il dente duole. Dietro l'irritazione vaticana per l'invito statunitense a non rinnovare l'accordo con Pechino sulla nomina dei vescovi c'è la consapevolezza di quanta ragione abbia il segretario di Stato Mike Pompeo quando ricorda che la Cina è uno dei Paesi dove la libertà religiosa è più a rischio. Non a caso i primi a chiedere al Vaticano di rinunciare a quell'intesa sono i cattolici cinesi. «Chiedo al Santo Padre di non rinnovare l'Accordo con la Cina, perché ciò potrebbe minacciare la sopravvivenza della Chiesa in Cina, portandoci sulla via della disperazione» - scriveva Benedetto, un fedele della Cina del nord in una ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gian Micalessin La lingua batte dove il dente duole. Dietro l'irritazione vaticana c'è la consapevolezza di quanta ragione abbia il segretario di Stato Mike Pompeo La lingua batte dove il dente duole. Dietro l'irritazione vaticana per l'invito statunitense a non rinnovare l'accordo con Pechino sulla nomina dei vescovi c'è la consapevolezza di quanta ragione abbia il segretario di Stato Mike Pompeo quando ricorda che la Cina è uno dei Paesi dove la libertà religiosa è più a rischio. Non a caso i primi a chiedere al Vaticano di rinunciare a quell'intesa sono i cattolici cinesi. «Chiedo al Santo Padre di non rinnovare l'Accordo con la Cina, perché ciò potrebbe minacciare la sopravvivenza della Chiesa in Cina, portandoci sulla via della disperazione» - scriveva Benedetto, un fedele della Cina del nord in una ...

Sullo sfondo la trattativa in fase di rinnovo biennale tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi cattolici, aspramente criticata da alcuni alti prelati, come l'arcivescovo emerito di Hong Kong, ...

Lo schiaffo del Papa e l'ombra del Dragone

«Chiedo al Santo Padre di non rinnovare l'Accordo con la Cina, perché ciò potrebbe minacciare la sopravvivenza della Chiesa in Cina, portandoci sulla via della disperazione» - scriveva Benedetto, un ...

Sullo sfondo la trattativa in fase di rinnovo biennale tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi cattolici, aspramente criticata da alcuni alti prelati, come l'arcivescovo emerito di Hong Kong, ...