Preziosi | «Serve buonsenso | la partita con il Toro non può essere giocata»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Enrico, presidente del Genoa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione Covid in casa rossoblù Enrico, presidente del Genoa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione Covid-19 in casa rossoblù. Queste le sue parole sul possibile rinvio del match contro il Torino. STATO D’ANIMO – «Mi sento un po’ mortificato. Ditemi, chi mai se lo sarebbe aspettato? Siamo sempre stati attenti e scrupolosi nell’applicazione delle norme, non avevamo avuto alcuna positività, e adesso sta succedendo tutto questo. È qualcosa che ci fa pensare, ma il mio primo pensiero, e ciò che ora più di ogni altro aspetto mi sta a cuore, è che i gioca- tori del Genoa restino asintomatici e che nessuno abbia conseguenze, così come è successo e accade per tante ...