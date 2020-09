Nagorno-Karabakh, il conflitto tra Armenia e Azerbaijan rischia di replicare lo ‘schema Siria’ (Di martedì 29 settembre 2020) Anche per il Nagorno-Karabakh si rischia lo schema Siria (che è anche lo schema Libia)? La contrapposizione “amici-nemici” tra Erdogan e Putin come si riverbera sul conflitto tra Armenia e Azerbaijan e sul quadrante euromediterraneo? Secondo giorno di scontri nel Nagorno-Karabakh, mentre dall’Ue solo un timido appello per il cessate-il-fuoco, che difficilmente verrà raccolto dai sostenitori di Armenia e Azerbaijan, ovvero Russia e Turchia. Oltre alle decine di morti e di feriti e al fisiologico scambio di accuse tra le parti, a spiccare è l’avanzata di Ankara che, dopo Siria e Libia, ha messo nel mirino un’altra area. Secondo il ministro degli Esteri armeno la Turchia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Anche per ilsilo schema Siria (che è anche lo schema Libia)? La contrapposizione “amici-nemici” tra Erdogan e Putin come si riverbera sultrae sul quadrante euromediterraneo? Secondo giorno di scontri nel, mentre dall’Ue solo un timido appello per il cessate-il-fuoco, che difficilmente verrà raccolto dai sostenitori di, ovvero Russia e Turchia. Oltre alle decine di morti e di feriti e al fisiologico scambio di accuse tra le parti, a spiccare è l’avanzata di Ankara che, dopo Siria e Libia, ha messo nel mirino un’altra area. Secondo il ministro degli Esteri armeno la Turchia ...

