Calciomercato Inter, all-in su Kanté: per il francese pronto un maxi scambio (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Inter supera con qualche difficoltà il debutto il campionato contro la Fiorentina ma fa i conti con una panchina piuttosto limitata che ovviamente la penalizza. Gli innesti di Hakimi, Kolarov e Vidal hanno sicuramente alzato il tasso tecnico ed atletico della formazione di Conte ma, soprattutto a centrocampo, rimangono ancora nette le lacune che distanziano … L'articolo Calciomercato Inter, all-in su Kanté: per il francese pronto un maxi scambio Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) L’supera con qualche difficoltà il debutto il campionato contro la Fiorentina ma fa i conti con una panchina piuttosto limitata che ovviamente la penalizza. Gli innesti di Hakimi, Kolarov e Vidal hanno sicuramente alzato il tasso tecnico ed atletico della formazione di Conte ma, soprattutto a centrocampo, rimangono ancora nette le lacune che distanziano … L'articolo, all-in su Kanté: per ilun

Glongari : #Maksimovic in scadenza con il #Napoli è un’idea per la difesa dell’#Inter che continua a trattare #Skriniar con il… - Inter : ?? | UFFICIALE @kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter e #Tottenham, trattativa a oltranza per #Skriniar. E quel like... - infoitsport : Calciomercato Inter, salta all’improvviso la trattativa: Marotta incredulo - passione_inter : GdS - Ranocchia ha detto sì al Genoa: l'Inter sblocca la cessione - -